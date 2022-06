Le sélectionneur polonais s’attend à une réaction des Diables rouges mais ne cache pas ses ambitions

Sur sa lancée de ses trois premiers matches à la tête de la sélection polonaise, ponctués d’une qualification pour la Coupe du monde et d’un succès mercredi dernier contre le pays de Galles, Michniewicz ne veut pas renier ses principes de jeu. « Comme contre la Suède et les Gallois, nous allons miser sur les contres et les phases arrêtées », a-t-il avancé, serein. « Les Pays-Bas ont beaucoup joué en un contre un face à la Belgique, ce que nous n’allons pas faire. Nous allons donc faire ce dont nous sommes capables. Notre adversaire est peut-être plus fort sur le papier mais nous avons des atouts. Chaque match nous permet de situer notre niveau et celui de mercredi nous apportera de nombreuses réponses face à une équipe du top mondial. »

Propulsé sélectionneur national après le départ pour Flamengo du Portugais Paulo Sousa fin 2021, Czeslaw Michniewicz a évoqué la génération dorée dont jouit la Belgique depuis plusieurs années déjà. « C’est très impressionnant, ils effectuent un travail systématique et c’est une très bonne équipe. Il faut parfois avoir un peu de réussite pour devenir champion d’Europe ou du monde. Je leur souhaite. Ils ont sûrement l’ambition de sortir du groupe mais je ne vais pas leur donner de conseils pour y parvenir », a souri Michniewicz en évoquant le gain de ce groupe A4, synonyme de qualification pour le Final Four.