Nawal Ben Hamou: «L’indexation des loyers pourrait atteindre 10% à Bruxelles»

La secrétaire d'Etat bruxelloise de l'Egalité des chances Nawal Ben Hamou était l’invitée de la matinale de La Première pour parler de la problématique de l’indexation des loyers à Bruxelles. Actuellement, elle est de l’ordre de 8,5 % mais « on nous dit qu’elle pourrait atteindre 10 % », avertit Ben Hamou. Elle propose de limiter l’indexation à 2 %.

« On peut mettre en place un mécanisme qui permettra d’encadrer cette indexation. (...) Ce chiffre de 2 %, je ne l’invente pas. C’est une indexation qui a été pratiquée ces 20 dernières années. Elle se situe entre 1,7 et 1,9 % », rappelle-t-elle. Problème : Bernard Clerfayt (Défi), le bourgmestre de Schaerbeek, s’y oppose. « J’espère que le chiffre de 10 % le fera changer d’avis. (...) Cela devient critique pour de nombreux Bruxellois de payer leur loyer, l’augmentation des prix, de l’énergie, des prix du diesel et de l’essence, mais aussi l’augmentation des produits alimentaire.C’est consacrer 40 à 50 % de ses revenus au paiement du loyer. Le loyer moyen à Bruxelles est de 1.100 euros, c’est énorme », justifie la secrétaire d’Etat. « L’indexation est aujourd’hui démesurée.