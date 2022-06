Tom Boon, auteur d’un triplé avec les Red Lions: «Gagner un match international 5-0, ce n’est jamais à négliger!»

Avec un total de 10 buts en 8 matchs joués, il n’est devancé que par l’Indien Harmanpreet Singh, 16 buts en 12 matchs.

« Cette remontée au classement fait du bien, mais ce n’est vraiment pas ma préoccupation pour l’instant », a réagi l’attaquant des Red Lions. « Aujourd’hui nous avons récupéré Alexander (Hendrickx), Arthur (Van Doren), Florent (Van Aubel) et Nicolas (Poncelet). On a pu voir qu’ils sont bien en jambes. L’équipe est presque complète et les connections sont bonnes. Tout va donc bien pour le moment », selon Tom Boon. « Aujourd’hui nous avons bien débuté la rencontre et nous nous sommes ensuite créés beaucoup d’occasions. Gagner un match international 5-0, ce n’est jamais à négliger. »