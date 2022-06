Scène étrange lors de Autriche-Danemark: à l’issue du match, un trou se forme en plein milieu de la pelouse!

Mais qu’est-ce qui a bien pu former un tel trou au milieu de la pelouse autrichienne ? C’est la question que tout le monde se pose…

Le stade Ernst-Happel de Vienne hébergerait-il une taupe ? En voyant les images de la fin de rencontre entre les Autrichiens et les Danois, la question serait bien légitime.

Tout avait déjà très mal commencé dans cette joute comptant pour la deuxième journée de Ligue des Nations. En effet, une panne d’électricité a touché Vienne et a contraint la rencontre à débuter avec… une heure et demie de retard ! Et les deux équipes n’étaient pas encore au bout des surprises offertes par cette soirée.