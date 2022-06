Comment bien choisir son contrat et son fournisseur d’énergie

Les prix de l’électricité et du gaz montent en flèche ces derniers mois, mais la facture n’est pas aussi salée pour tout le monde ! Le prix de celle-ci dépend bien sûr du volume de consommation. Cependant, de grandes disparités peuvent aussi exister en fonction du fournisseur d’énergie et du contrat que l’on choisit. Pour s’y retrouver, et surtout faire le bon choix, il est donc important de comparer les offres, mais aussi de bien les comprendre. Outre le prix, plusieurs critères entrent en effet en jeu et peuvent avoir beaucoup d’importance pour le consommateur…