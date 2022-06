Une enquête ouverte en France sur l’affaire «Congo Hold-up»

Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire sur le volet français de l’affaire « Congo Hold-up », ont appris Mediapart et Africa Intelligence. Déclenchée par une plainte conjointe des associations Transparency International, Unis et Sherpa, cette enquête vise de possibles infractions de « blanchiment aggravé de détournement de fonds publics » et fait suite au projet Congo Hold-up, une investigation publiée fin 2021 par 24 médias (dont Le Soir) et ONG internationaux sur la corruption et le détournement massif de fonds publics en République démocratique du Congo. La justice de RDC a pour sa part initié sa propre enquête en janvier dernier. « Il faut absolument que des enquêtes sérieuses soient menées afin que les Congolais puissent récupérer leur argent et punir la mafia à l’œuvre en RDC », a indiqué à Mediapart Jimmy Kande, président de l’ONG Panafricaine UNIS et chercheur au Congo Research Group (CRG), l’une des cinq ONG qui a participé au projet Congo Hold-up. « Comme il s’agit d’une affaire transnationale, nous ne pouvons pas nous limiter à agir en RDC. C’est pour cette raison que nous avons mené des actions dans plusieurs pays où l’argent a pu transiter, dont la France », ajoute M. Kande.

Une des plaintes déposées concerne l’Enigma, un yacht de 73 mètres officiellement détenu par les hommes d’affaires belges – proches de Kabila – Alain Wan et Marc Piedboeuf mais dont la rénovation, a révélé l’enquête Congo Hold-up, a été financée par des fonds publics congolais. Pour le compte de l’ancien président ? C’est un des points d’interrogation que tentera de balayer l’enquête ouverte en France.