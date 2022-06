Un superbe coup des Pandas: l’AS Eupen attire un milieu de terrain passé par Chelsea et Liverpool!

Isaac Christie-Davies a été formé au FC Chelsea et a joué pour les U18 et les U23 du club londonien avant de rejoindre le FC Liverpool en 2018.

Dans la visiond de Storck

Le nouveau Panda a disputé 4 matchs internationaux avec les U21 du Pays de Galles. Au total, Isaac Christie-Davies a participé à 59 matchs avec les U23 du FC Chelsea et du FC Liverpool ainsi qu’à 3 rencontres des équipes premières de Barnsley et Liverpool. « Isaac dispose d’une très bonne technique et est extrêmement engagé, rapide et bon joueur », commente Christoph Henkel, le directeur général. « Il s’inscrit donc parfaitement dans la vision de notre nouvel entraîneur Bernd Storck. De plus, à l’âge de 24 ans, il dispose certainement encore d’un potentiel de développement et correspond au concept de la KAS Eupen de développer les talents. »