Mathieu Valbuena sort du silence après l’affaire de la sextape: «J’aurais espéré avoir une autre fin avec l’équipe de France…»

C’est l’affaire qui a secoué le football français pendant près de sept longues années. Après un long combat juridique, « l’affaire de la sextape », impliquant les deux internationaux français Mathieu Valbuena et Karim Benzema, a pris fin il y a quelques jours avec la condamnation en première instance du second cité.

Pour la première fois, le milieu offensif de 37 ans a accepté de réagir ce scandale sur les ondes de RMC. « C’est enfin un chapitre qui se finit. J’étais fatigué de tout cela et j’en ai beaucoup souffert. Bien évidemment, j’ai été beaucoup pénalisé sur le plan sportif. Pour moi, cela a duré beaucoup trop d’années et beaucoup trop de temps, mais c’est la justice. Désormais, je peux enfin passer à autre chose. Je ne suis pas rancunier du tout et j’ai toujours dit ce que j’avais à dire sur ce qui s’était passé. Je ne vais pas revenir sur cette longue affaire, mais le plus important pour moi c’est de tourner la page. Dans cette affaire j’ai été la victime, et je le dis encore, quand j’ai reçu des appels anonymes de ces personnes qui ont voulu me faire chanter. Je ne savais pas qui était au bout donc j’ai été au bout de ma démarche. Comme on le sait tous, cela m’a beaucoup pénalisé sportivement et aussi dans ma vie privée. Cela a été des moments difficiles dont j’ai su me relever. Mais oui, cela m’a surtout coûté l’équipe de France. Forcément quand on goûte à être international et jouer pour son pays, c’est quelque chose de fort. C’est vrai que cela a été un moment très très dur. J’ai eu une discussion avec Didier Deschamps. Il m’a appelé pour m’annoncer qu’il n’allait pas me prendre pour l’Euro 2016. Je lui ai dit ce que je pensais et que cela n’était pas basé sur des critères sportifs. Il n’était pas d’accord avec moi mais j’ai dit ce que je pensais. Maintenant, il n’y a aucune rancune et j’ai dit ce que je pensais sur le moment. Ce sont des choix. Après le train est passé et c’était plus compliqué. J’aurais espéré avoir une autre fin avec l’équipe de France mais elle a été ainsi. C’est comme ça, c’est ma carrière. »