Visite royale au Congo: la remise symbolique d’un premier masque par le Roi (vidéo)

Un mètre trente de haut, dix kilos et, surtout, très rare, ce masque Kakuungu a été remis solennellement par le roi Philippe, ce mercredi 8 juin, au directeur du Musée national de Kinshasa. Comme le précise la notice qui l’accompagne, « il marque le début symbolique d’un renforcement dans la collaboration scientifique et muséale entre la Belgique et la RDC ». Ce masque est aussi, et surtout, le symbole de nouvelles relations apaisées entre les deux pays. D’après plusieurs sources diplomatiques et ministérielles, le Roi tenait beaucoup à marquer le coup.

La question de la reconstitution du patrimoine culturel des Etats d’origine par la restitution des objets aujourd’hui propriété de l’Etat belge (acquis pendant la période coloniale) est en plein dans l’actualité. Un projet de loi déterminant un cadre juridique pour leur restitution et leur retour sera approuvé dans les prochains jours au Parlement. L’étape suivante sera la signature d’un accord bilatéral pour s’accorder sur les modalités de retour physique des biens qui auront été déclarés aliénables.