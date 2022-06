Abattage rituel à Bruxelles: le parlement rejette l'étourdissement préalable en commission

La commission du parlement a rendu son verdict ce mercredi : six vote pour, six vote contre et trois abstentions.

La commission Environnement du parlement bruxellois a décidé ce mercredi de rejeter la proposition d’encadrer l’abattage en imposant l’étourdissement préalable, après avoir mené une série d’auditions : six vote pour, six vote contre et trois abstentions.

La question de la réglementation de l’abattage rituel agite les milieux politiques et religieux bruxellois. Pour rappel, trois partis de la majorité, Défi, Groen et l’Open VLD, ont déposé au Parlement bruxellois une proposition d’ordonnance qui vise à imposer l’étourdissement préalable pour tout abattage. Ce texte a irrité d’emblée les partenaires Ecolo et PS. Il divise toutefois quasi toutes les formations politiques bruxelloises.