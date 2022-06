Nafi Thiam en hauteur au meeting de Paris le 18 juin

Après avoir entamé sa saison dans des épreuves de course, le 100 m haies et le 200 m, Nafi Thiam avait annoncé qu’elle souhaitait disputer au moins deux concours de longueur et de hauteur pour se tester avant les Mondiaux d’Eugene (15-24 juillet) où elle disputera l’heptathlon.

Ce samedi 11 juin, elle s’alignera sur 100 m haies et en longueur au meeting « Gouden Spike » de Leiden, aux Pays-Bas. Et on a appris aujourd’hui qu’elle disputera son premier concours de hauteur de l’été, une semaine plus tard, le samedi 18 juin, au meeting de Paris-Charléty, dans le cadre de la Diamond League.