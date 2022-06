La natation belge recrute Frédéric Vergnoux comme nouvel entraîneur national

La natation belge, qui se cherchait un entraîneur national depuis le début du mois de mars, après le limogeage de Ronald Claes, l’a enfin trouvé. C’est le Français Frédéric « Fred » Vergnoux, 49 ans, qui occupera ce poste, créé après les JO de Tokyo, à partir du 1er septembre et jusqu’aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Vergnoux, originaire de Privas, en Ardèche, a une solide expérience internationale puisqu’à côté de missions en France – il a notamment été entraîneur au Racing de Paris et a coaché Amaury Leveaux -, il a entraîné en Grande-Bretagne (2004-2008) et en Espagne, où après avoir entraîné le club de Sabadell, il a été « head coach » fédéral. C’est sous sa direction que Mireia Belmonte est devenue la première nageuse espagnole à décrocher une médaille d’or olympique, aux JO de Rio 2016, sur 200 m papillon, et a remporté trois autres médailles olympiques, six médailles mondiales et 13 médailles européennes en grand bassin.