Une voiture percute des piétons à Berlin: le chauffeur a été maîtrisé par des passants

L’auteur qui a tenté de prendre la fuite a été retenu par des passants avant d’être arrêté par la police. L’incident a fait au moins un mort et une douzaine de blessés.

Une voiture a percuté des passants mercredi matin dans une artère commerçante de Berlin, tuant une personne et en blessant plus d’une douzaine d’autres avant que son conducteur, dont on ignore les motivations, ne soit arrêté, a annoncé la police.

Les faits

Le véhicule, une Renault Clio gris métallisé, est venu s’encastrer vers 10h30 dans la vitrine d’une grande chaîne de parfumerie de ce quartier très fréquenté situé près de la gare de Zoo. La police de Berlin a dit ignorer à ce stade s’il s’agit d’un acte intentionnel ou d’une perte de contrôle du véhicule.