Voici la composition d’équipe probable des Diables pour affronter la Pologne

La plus large défaite à domicile sous l’ère Roberto Martinez, la 4e en moins d’un an, une prestation collective en dessous des attentes et quatre buts encaissés. Après le cinglant revers contre les Pays-Bas (1-4), l’équipe nationale n’a pas d’autre choix que de rebondir face à la Pologne lors de la 2e journée du groupe A4 de la Ligue des Nations, ce mercredi au stade Roi Baudouin.

Il ne faut toutefois pas s’attendre à de grandes surprises dans la composition d’équipe de Roberto Martinez. Les cadres devraient à nouveau être présents, Youri Tielemans et Yannick Carrasco ont de grandes chances de faire leur retour dans le onze de base, tandis que Michy Batshuayi devrait remplacer Romelu Lukaku, forfait pour les deux prochaines rencontres.