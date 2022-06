Ces Pic Nic the Streets qui ont lancé la marche vers le piétonnier à Bruxelles

Il y a tout pile dix ans, les nappes se déployaient devant la Bourse à l’appel de Philippe Van Parijs qui rêvait d’un centre-ville dédié aux piétons et non aux voitures. Retour sur un pari gagné par cet « utopiste opportuniste ».

C’est il y a tout juste dix ans. Le 24 mai 2012, Philippe Van Parijs, philosophe et professeur invité à l’UCLouvain et à la KUL, signe une carte blanche dans Le Soir et Bruzz invitant à repenser drastiquement les espaces publics de la capitale par trop dédiés au trafic automobile.

Le ton est donné d’entrée de jeu avec un constat cinglant stigmatisant une Bruxelles lamentable et une léthargie irresponsable. « Je voyais comment cela se passait dans d’autres villes notamment à Louvain qui s’était fortement améliorée en interdisant le passage des voitures par l’hyper-centre. Qu’on ait au centre de Bruxelles une autoroute urbaine avec 4 bandes sans oublier le parking, je trouvais cela insupportable ».