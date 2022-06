«Brux-ils Brux-elles»: Il fait soif à Bruxelles

Do you speak English ? » « Yes, how can I help you ? » avec, dans la tête, ce petit jeu mental : cherchent-ils Manneken-Pis, un bar à bières ou un magasin de pralines ? Perdu ! C’est une fontaine d’eau que ces touristes irlandais tentent de localiser… La réponse ne fuse pas. Le temps de télécharger la carte des sources d’eau potable bruxelloises réalisée par Infirmiers de rue, et de les rassurer, ils n’auront plus soif très longtemps. Parce qu’on est en plein cœur de Bruxelles, pas le territoire le moins peuplé en points de ravitaillement hydrique : dans son dernier comptage, l’association en recensait 30 dans le Pentagone. Dans les autres communes bruxelloises, il fait plus sec : 63 emplacements repérés ! Mais Vivaqua, les autorités locales et régionales s’attellent à rattraper le retard de la capitale.