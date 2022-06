Dans LéNA cette semaine: plongée dans le «Disneyland du base jump»

Le programme de « LéNA » cette semaine, disponible ce samedi avec votre journal « Le Soir » et dès maintenant en numérique. Découvrez le meilleur du journalisme européen.

Géraldine Fasnacht se souvient de ce premier saut en juin 2001 : « J’avais l’impression que le temps s’était arrêté et que je tombais à la vitesse de la goutte d’eau que je suivais le long de la falaise. Je suis restée de longues minutes à observer ce décor de rêve et j’y suis finalement restée toute la semaine. » Deux décennies après son baptême de base jump, l’athlète suisse ressent la même fascination pour la vallée et la discipline. Elle faisait partie des pionnières à l’époque, avant que l’étiquette de « Disneyland du base jump » ne soit collée à Lauterbrunnen.

Les pratiquants du monde entier se sont jetés dans la vallée et ont poussé des amis de la région à créer la Swiss Base Association (SBA) pour encadrer l’essor de la discipline, en 2007. Il a fallu aussi apaiser la colère des agriculteurs, dont certains sortaient la fourche pour faire fuir les hommes volants piétinant leurs pâturages. « Ils reçoivent entre 100 et 1.000 francs suisses selon la taille de leur champ », précise Marcel Geser, président de la SBA. « Même le dernier paysan réticent a fini par nous accepter. »