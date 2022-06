Digitalisation: le Forem lance une campagne de recrutement

Le Forem emploie 4.815 personnes sur plus de 230 sites d’importances diverses, répartis sur toute la Wallonie, avec des maisons de l’emploi qui occupent quatre ou cinq personnes et des centres de formation dans lesquels travaillent des dizaines de personnes. Sur une année normale, étant donné la taille de l’organisation et les départs naturels, le Forem réalise environ 250 recrutements par an, avec une grande multiplicité des profils.