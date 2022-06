Jeunesse. Avec Pique-Bœuf, ça vanne dans la savane

Pique-bœuf : oiseau de 20 centimètres qui, du haut de ses longues pattes, se pose sur les mammifères sauvages pour leur piqueter la peau et se nourrir de leurs parasites. Chez certains, les plus taquins, il arrive aussi de se piquer d’un humour particulier. Dans Le roi de la blague de Thomas Scotto et Vanessa Hié, le volatile trompe l’ennui d’une journée assommée de soleil en jouant de vilains tours aux animaux de la savane. Hippopotame, Crocodile, Gnou, Caméléon, Girafe, tous vont apprendre à leurs dépens qu’il ne fait pas bon bâiller, mâchonner ou dormir la bouche ouverte quand passe un pique-bœuf à proximité. « Hé, je vois ta culotte jusqu’au désert », crie-t-il à celui-ci avant de s’envoler. « Je vois ta culotte jusqu’à New York », balance-t-il à celui-là avant de déguerpir. « Je vois ta culotte jusqu’à tes bottes », siffle-t-il sur la langue de la girafe qui en récolte un torticolis de surprise.