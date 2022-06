Isabelle Carré et la musique du hasard

L’actrice et romancière trouve un nouveau terrain de jeu propice à l’exploration de l’intime dans son troisième roman, où les personnages laissent le hasard les transporter.

Pourquoi se contenter d’une seule vie quand on peut en avoir plusieurs, et en explorer tous les possibles ? Des acteurs, Marivaux disait qu’ils font « semblant de faire semblant », citation retenue par Isabelle Carré pour mettre bout à bout son troisième roman, après Les rêveurs et Du côté des Indiens, il y a deux ans.

Pourquoi aussi se contenter d’un seul récit quand on peut en enchâsser plusieurs en un seul, explorer tous les champs du possible plutôt que refermer les portes ? Isabelle Carré, grande lectrice de Paul Auster, a tiré les leçons de son dernier roman 4,3, 2, 1, où l’écrivain américain explorait quatre destins différents d’un même personnage. L’emprunt est assez évident, au-delà même de l’hommage : à la descente de son avion à l’aéroport de Nice, Elisabeth, qui doit convoler en justes noces avec son fiancé Martin, choisit de se laisser guider par la « musique du hasard » et d’aller voir « ce qui se passerait si ».