La Nupes? PS, Ecolo et PTB se dérobent

Nous avons demandé à Paul Magnette, Jean-Marc Nollet-Rajae Maouane et Raoul Hedebouw de commenter le succès de la Nupes en France, qui allie gauche radicale, socialistes, écolos et communistes. Importable en Belgique ?

La Nupes, pour Nouvelle union populaire écologique et sociale, les inspire-t-elle, au moins un peu ? Nous avons posé la question aux présidents du PS, d’Ecolo et du PTB. L’alliance associant la gauche radicale de Mélenchon, les écologistes, les socialistes et les communistes, qui performe dans les sondages avant les législatives des 12 et 19 juin en France, qu’en pensent-ils ? Est-elle importable ? On se perd entre embarras et langue de bois...