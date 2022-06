Lukaku, Lewandowski, Mané...: voici les stars qui vont animer le mercato d’été

Robert Lewandowski à Barcelone, Sadio Mané au Bayern et Paul Pogba à la Juventus? Le paysage de la saison 2022-2023 et le destin de quelques méga-stars se dessinent dès à présent, avec l’ouverture attendue du mercato estival en Europe.

Robert Lewandowski, double meilleur joueur Fifa (2020, 2021), veut quitter le Bayern, un an avant la fin de son contrat. Le FC Barcelone aurait proposé 32 millions pour l’avant-centre polonais (33 ans), mais les dirigeants munichois sont jusqu’à présent intransigeants: pas question de laisser filer leur atout maître, qui tourne depuis plusieurs années à plus de 40 buts par saison.

Angleterre: Mané lorgne l’Allemagne

Pour épauler — ou remplacer — Lewandowski, le Bayern songe à recruter Sadio Mané, l’attaquant sénégalais de Liverpool. Les deux clubs sont en négociations.

Dans le sens inverse Allemagne-Angleterre, le gros coup de l’été en Premier League est pour l’heure le recrutement d’Erling Haaland par Manchester City pour 60 millions d’euros, déjà bouclé mais pas officiellement signé.

Le Norvégien prodige de 21 ans, qui a marqué quasiment un but par match en deux saisons et demie à Dortmund (86 buts/89 matches), est prêt à relever le défi du championnat anglais.

La concurrence va devoir réagir. Liverpool, qui a échoué à un point des Citizens, pense à l’Uruguayen Darwin Nunez, mais les 100 millions d’euros demandés par Benfica en feraient le plus gros transfert de l’histoire des Reds.

L’absence de prolongation de Mohamed Salah et les perspectives de départ de Mané rendent ce recrutement encore plus crucial.

Italie: en attendant Pogba et Lukaku

En Italie, les grandes manoeuvres sont lancées pour tenter de boucler deux retours de prestige: celui de Paul Pogba à la Juventus et celui de Romelu Lukaku à l’Inter Milan.

Manchester United a officialisé le 1er juin la fin de l’aventure avec le champion du monde français de 29 ans, en fin de contrat après six ans chez les «Red Devils».

Selon la presse italienne, la priorité de Pogba est de revenir à la Juve, où il a vécu ses plus belles années en club entre 2012 et 2016. Il aurait accepté de revoir à la baisse son salaire anglais pour trouver un accord avec les Bianconeri.

Le dossier Lukaku est autrement plus épineux, s’agissant d’un joueur pour lequel Chelsea a déboursé 115 millions d’euros l’été dernier pour l’arracher à l’Inter.

Le Belge, mécontent du temps de jeu offert par Thomas Tuchel à Londres, ferait tout pour revenir chez les Nerazzurri avec qui il a été champion d’Italie en 2021. Reste à trouver une équation financière soutenable pour les comptes de l’Inter, soit à travers un prêt soit via un échange de joueurs.

L’Inter travaille toujours en parallèle à la venue de Paulo Dybala, le meneur argentin laissé libre par la Juventus et en discussions avancées avec les Nerazzurri.

Espagne: que fera Dembélé ?

A Barcelone, le cas Ousmane Dembélé n’a pas avancé d’un iota. Les prétentions salariales de l’international français, en fin de contrat, et de son agent Moussa Sissoko sont hors de portée du Barça, surtout si les Catalans arrivent à faire venir Lewandowski.

«Barça et Dembélé: un dialogue de sourds», résumait dimanche un article de Marca, le journal le plus vendu d’Espagne. Les négociations n’ont toujours pas été rompues entre le club catalan et le joueur, mais les deux parties ne sont pas parvenues à trouver un point d’entente financier.

Libre le 1er juillet, l’ailier français a notamment été approché par le Paris SG selon la presse catalane, mais aussi par Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich.