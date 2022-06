Guerre en Ukraine: entretien entre les chefs d’Etat-major français et russe

Les chefs d’Etat-major français et russe, Thierry Burkhard et Valéri Guérassimov, se sont entretenus jeudi par téléphone et ont évoqué le conflit en Ukraine et la situation au Sahel, a annoncé Moscou.

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a indiqué que cette conversation avait eu lieu à l’initiative de la partie française, sans plus de détails sur le contenu de l’échange.