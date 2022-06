Le succès du pass à 9 euros passe mal auprès des usagers du train

Les habitants de Sylt, une île très jolie de la mer du Nord, s’étaient préparés à une ruée de nouveaux touristes avec l’introduction du pass à 9 euros. En effet, des milliers d’Allemands sont déterminés à utiliser l’abonnement mensuel exceptionnel à 9 euros, valable jusqu’au 31 août dans tous les transports en commun d’Allemagne et dans les trains régionaux.

Qui n’irait pas rejoindre, pratiquement gratuitement, les plages de sable de l’une des stations balnéaires les plus belles et les plus chics du pays ?