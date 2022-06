Diables rouges: Eden Hazard et Kevin De Bruyne, le retour des patrons

L’un retrouve tout doucement ses jambes, l’autre sa motivation. Face à une faiblarde opposition polonaise, Eden Hazard et Kevin De Bruyne ont brillé par leur intelligence, leur lecture de jeu, leur amour du beau geste. Main dans la main, l’ailier du Real Madrid et le maestro de Manchester City ont orchestré l’animation noire-jaune-rouge. Avec, en prime, une action de génie lors de laquelle le capitaine des Diables rouges a servi promptement son N.7 pour la conclusion du 2-1. Un instant de grâce qui a fait chavirer l’intégralité du public belge et qui fait renaître l’espoir de pouvoir (de nouveau) compter sur cette connexion entre les deux leaders techniques. De quoi instaurer un certain sentiment de nostalgie ? Depuis plus de dix ans, le duo assume énormément de responsabilités pour le bien de la cause nationale et a écrit de belles pages de l’histoire belge. Une époque, pas si lointaine, qui n’est peut-être pas (encore) révolue…