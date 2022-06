Les signalements de discriminations liées au genre en augmentation L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes signale une augmentation des signalements de discriminations liées au genre en 2021.

Publié le 9/06/2022

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a reçu l’an dernier 1.020 signalements de discriminations liées au genre, soit 16% de plus que l’année précédente, indique-t-il jeudi. La majorité (34%) de ces signalements concernent le marché du travail.

Un fait « frappant »

Parmi ces derniers, 38% avaient trait aux conditions de travail et rémunérations, 30% à l’accès à l’emploi et 18% à la fin de la relation de travail. En outre, près d’un sur trois concernait la grossesse ou la maternité, un fait « frappant », selon l’institut. « Ce chiffre ne constitue que la partie émergée de l’iceberg, car peu de femmes osent faire respecter leurs droits. Devenir mère est encore trop souvent un obstacle à la carrière pour les femmes », pointe Michel Pasteel, directeur.

Vient ensuite l’espace public, qui couvre 21% des signalements. Ceux pour harcèlement sexiste en ligne poursuivent leur hausse (+23%). L’institut explique cette progression en partie « par l’adoption de la loi du 4 mai 2020 qui octroie à l’Institut des compétences en matière d’aide aux victimes de revenge porn ».

Les signalements pour harcèlement sexiste de rue ont, eux, bondi de 75% en un an, dans une société de plus en plus sensibilisée à cette problématique. Mais de nouvelles méthodes, comme faire patrouiller des agents en civil, notamment à Bruxelles Nord ou Liège, contribue également à constater plus facilement ces faits.

Autre constat: malgré un recours important au télétravail en raison de la pandémie de coronavirus, l’institut enregistre de plus en plus de signalements pour faits de harcèlement sexuel, en particulier au travail (+37%).

Enfin, les signalements pour des discriminations envers des personnes transgenres sont également en hausse de 28% par rapport à 2020.