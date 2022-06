Le modèle de l’enfant roi remis en cause

Est-ce que nous ne sommes pas trop laxistes avec nos enfants ? Est-ce que nous n’essayons pas trop de les écouter, de les mettre en valeur, de nous approcher d’eux ? Ce sont les questions que nous posons pour ouvrir le débat public. Nous voyons, en effet, un danger à long terme pour nos démocraties dans le fait que les jeunes souffrent de santé mentale, qu’ils montrent un déficit de connaissances et qu’ils deviennent de plus en plus individualistes. Et nous nous demandons si tout cela n’est pas dû à une tendance parmi d’autres qui serait ce souci excessif que nous avons aujourd’hui de nos enfants, tant dans les familles qu’à l’école. »