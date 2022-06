Jean-Luc Crucke revient, les bleus l’accueillent froidement

Jean-Luc Crucke renonce à la Cour constitutionnelle pour revenir pleinement en politique, jusqu’à créer des « cercles libéraux écologiques et sociaux » au sein du MR (nos précédentes éditions). La décision ne laisse pas indifférents dans son parti, et ce n’est pas toujours en sa faveur. Un responsable libéral-réformateur de premier rang auquel nous demandons un commentaire réagit ainsi off the record : « Il n’a jamais su se passer des spotlights médiatiques, il revient avec des intentions négatives et personnelles, comme avant… C’est triste ». Et vlan. Merci d’être revenu.