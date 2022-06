L’Orchestre national fait à nouveau entendre son mécontentement

A partir de samedi, les trois syndicats vont mener auprès du public de l’orchestre des actions de sensibilisation. Ils veulent un changement de management et la tête de deux piliers de l’institution.

Les mélomanes qui se rendront ce samedi 20h00 à Bozar pour y entendre l’orchestre national de Belgique y exécuter le Concerto pour orchestre, Sz. 116 de Bartók vont bénéficier en avant-programme d’un… impromptu : de concert, les syndicats CGSP, CSC et SLFP vont expliquer au public pourquoi « ils appellent les démissions du président du conseil d’administration (Gust Vriens, en poste depuis 25 ans, NDLR) et de l’intendant (Hans Waege, en poste depuis 2016, NDLR) », et demandent à rencontrer leur ministre de tutelle, en l’occurrence Mathieu Michel (MR), remplaçant sa colistière Sophie Wilmès.