Le témoignage glaçant d’une survivante de la tuerie d’Uvalde au Texas (vidéo)

L’adolescent qui a tué mardi 19 enfants d’une école primaire d’Uvalde, au Texas, et annoncé son crime les réseaux sociaux le jour du drame, a dans les premières minutes pu se rendre dans l’établissement sans rencontrer d’opposition, a indiqué la police, dans cette petite ville à majorité hispanique située à 130 km à l’ouest de San Antonio.

Ce mercredi, le témoignage d’une jeune fille survivante de la tuerie face au Congrès américain a fait le tour du monde. Depuis cette dernière tuerie, le Congrès souhaite discuter d’un encadrement plus limité concernant la détention d’armes à feu. « Il a dit « bonne nuit » à mon institutrice et lui a tiré dans la tête. Et puis il a tiré sur certains de mes camarades de classe et sur le tableau. Quand je me suis approchée des sacs à dos, il a tiré sur mon ami qui était à côté de moi et j’ai cru qu’il allait revenir alors j’ai pris du sang et je l’ai mis partout sur moi », a expliqué la jeune élève de 11 ans.