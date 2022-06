Elections législatives 2022: à Hénin-Beaumont, le RN joue son va-tout pour raviver la flamme

A une poignée de jours du premier tour des législatives, l’extrême droite française est à la peine dans les sondages, reléguée derrière la majorité et l’alliance des gauches.

Elle arrive à quelle heure ? » Deux dames coquettes aux ongles manucurés grignotent des frites en guettant la porte d’entrée. Elles sont venues en famille, « entre filles », écouter leur « championne ». Marine Le Pen a peut-être perdu la présidentielle mais à Hénin-Beaumont, elle reste grande gagnante. A l’espace Frédéric Mitterrand de cette commune du Pas-de-Calais qui accueille habituellement les rencontres sportives du coin, on a remonté les panneaux de basket. Un groupe égraine les classiques, de Leonard Cohen à Claude François devant une indifférence un peu morose. L’objectif du Rassemblement national à quelques jours du premier tour : motiver les sympathisants, les candidats et les adhérents. Déjouer les sondages. Redémarrer le moteur de la machine frontiste qui a bien eu du mal à exister lors de cette campagne des législatives, entre une alliance de la gauche survoltée, omniprésente, et une majorité donnée favorite du scrutin.