Podcast – Quels sont les enjeux des élections législatives françaises?

Par Pierre Fagnart Publié le 9/06/2022 à 18:38 Temps de lecture: 1 min

Ce dimanche, les Français sont appelés aux urnes pour élire les députés de leur circonscription. La France semble coupée en deux, entre ceux qui veulent une majorité absolue pour Emmanuel Macron et ceux qui rêvent d’une victoire de l’alliance des gauches et donc d’une cohabitation. On a appelé Joëlle Meskens, notre envoyée permanente à Paris, pour un éclairage sur les enjeux de l’élection.

