«À propos», le podcast du «Soir»: législatives françaises, Pairi Daiza, Doudou de Mons

Publié le 10/06/2022

Ce dimanche, les Français sont appelés aux urnes pour élire les députés de leur circonscription. La France semble coupée en deux, entre ceux qui veulent une majorité absolue pour Emmanuel Macron et ceux qui rêvent d’une victoire de l’alliance des gauches et donc d’une cohabitation. On a appelé Joëlle Meskens, notre envoyée permanente à Paris, pour un éclairage sur les enjeux de l’élection.

L’Ara de Spix est un grand perroquet bleu qui vient du Brésil. On ne l’entend plus dans la nature depuis plus de 20 ans car l’espèce a disparu à l’état sauvage. Mais certains d’entre eux retrouveront bientôt leur habitat naturel. Des oiseaux élevés en captivité vont être relâchés. Parmi eux, trois aras viennent de Belgique, du parc animalier Pairi Daiza. C’est la première fois qu’on relâche dans la nature une espèce qui a complètement disparu à l’état sauvage. Michel de Muelenaere, notre spécialiste environnement, nous raconte.

A Mons, le Doudou fait son grand retour ce weekend. Après deux ans de suspension à cause de la crise sanitaire. La Ducasse, c’est un grand moment pour tous les Montois, dont Eric Deffet du service politique. Il nous explique ce qui rend cet événement si particulier.

