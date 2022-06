Burnley veut officialiser l’arrivée de Vincent Kompany lundi

Malgré des approches niçoises et allemandes, Vincent Kompany va retourner en Angleterre. Après trois années passées au Sporting d’Anderlecht et une fin abrupte il y a quelques jours, l’ancien Diable rouge devrait être intronisé coach de Burnley ce lundi. C’est en tout cas le souhait de la formation anglaise qui a culbuté en Championship après une lutte âpre avec Everton et Leeds. Les choses ont pris un peu de temps en raison des difficultés à obtenir un permis de travail suite au « Brexit ».

Comme déjà indiqué, Vincent Kompany va former son staff avec des têtes passées par Neerpede : Simon Davies et Craig Bellamy. Mais ce n’est pas tout. Selon des sources anglaises, le coach belge devrait également emmener dans ses valises Rodyse Munienge (assistant personnel), Floribert Ngalula (coach assistant), Eliot Tybebo (analyste vidéo) et Bram Geers (coach physique).