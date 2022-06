Un député fédéral socialiste dans le viseur de la justice

On savait la commune d’Anderlues au bord de l’implosion depuis le début de la législature et la dissidence de plusieurs élus socialistes contestant la gestion communale par le bourgmestre et député fédéral, Philippe Tison (PS). Malgré une majorité absolue socialiste obtenue en 2018, il n’y a pas une semaine sans que des secousses animent la cité hennuyère. Le Soir apprend à présent qu’une instruction judiciaire, ouverte en septembre 2020, est menée à l’encontre de Philippe Tison, à la suite d’une plainte déposée par les échevins Rudy Zanola et Michaël Guyot, tous les deux membres des socialistes dissidents. L’instruction judiciaire, conduite par la juge d’instruction Karin Zidelman, a pour but de vérifier si l’ancien bourgmestre s’est rendu coupable notamment de trafic d’influence, de corruption et de détournements de biens publics dans le cadre de ses fonctions, trois chefs d’accusation repris dans la plainte. Joint par nos soins, le parquet de Charleroi a confirmé l’instruction en cours.