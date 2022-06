Achat des F-35: le dossier des retours industriels avance durant la mission aux USA

On est venu mettre un petit coup de pression », reconnaissait-on dans les coulisses de la délégation belge, en mission économique aux Etats-Unis cette semaine. Voilà pourquoi le ministre fédéral des Indépendants, David Clarinval, et le ministre wallon de l’Economie, Willy Borsus, en chemin entre New York et Boston, ont fait un arrêt jeudi matin chez Pratt & Whitney, constructeur de moteurs d’avions américain. Objectif ? Rappeler que dans l’accord d’achat des F-35 américains pour la Défense (datant de 2018), des retours industriels sont prévus en Belgique. Et que cet aspect-là de l’accord doit aussi se concrétiser. Les deux libéraux ont donc demandé que les engagements soient tenus. Notamment pour l’entreprise Safran Aero Boosters qui « conçoit, développe et produit des sous-ensembles, des équipements et des bancs d’essais pour les moteurs aéronautiques et spatiaux ». Et à en croire les échos de la réunion, la rencontre a été productive : le dossier avance « sur plusieurs plans de la confection des réacteurs » nous dit-on, au bénéfice de différentes entreprises belges. Ainsi, des projets sont en vue avec Ilias (spécialisée dans la fourniture de logiciels de gestion pour les forces armées et de défense) et Feronyl (spécialisée dans la production de pièces de haute précision pour l’aviation notamment). Et « une lettre d’intention » a été signée ce jeudi entre Pratt & Whitney et Safran afin que l’entreprise belge « collabore au design pour la fabrication additive » – la 3D.