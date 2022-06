Au «BXL Cafe» de Times Square, on sert désormais la Val-Dieu

Sept contrats signés, 3 à Atlanta, 3 à New York, 1 à Boston : pas de doute, les affaires roulent pour la brasserie de l’Abbaye du Val-Dieu aux Etats-Unis. Qui a notamment officialisé un contrat mercredi soir, dans le cadre de la mission économique princière, avec le supermarché gourmet DeCcico’s et la chaîne de restaurants Taste of Belgium. Mais aussi avec le réputé « BXL Cafe », à 100 mètres de Times Square, où l’on peut désormais savourer la Cuvée 800 et la Val-Dieu Grand Cru « Nous ne voulons pas aller partout mais être au bon endroit », explique Lionel Delbart, directeur commercial, « notamment dans des bars où l’on retrouve des passionnés de bière. » La Val-Dieu se vend aussi en Floride ou à Washington, sachant que 3,5 % des ventes de la brasserie sont réalisées aux Etats-Unis. Mais « la croissance est forte en Belgique aussi », assure Lionel Delbart. En 2021, la brasserie a ainsi écoulé 22.500 hectolitres de bière et plus de 30.000 sont annoncés cette année. Prochaine terre de conquête pour la Val-Dieu : « La Corée du Sud ! »