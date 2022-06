Discours du Roi sur le passé colonial: «La moindre des choses», pour les militants décoloniaux

Tardive, incomplète, la condamnation par le Roi de l’époque coloniale marque un premier pas. L’action politique doit suivre, et vite, demandent les activistes antiracistes.

Il était temps ! La plupart des Congolais ont accueilli favorablement le discours historique du roi Philippe à Kinshasa ce mercredi, réaffirmant « ses plus profonds regrets » pour les « blessures du passé colonial ». En Belgique, la diaspora congolaise attendait aussi une position claire sur « les actes de violence et de cruauté » commis sous le Congo léopoldien. Certains ont soupesé les « regrets » clairement exprimés, y voyant un changement de paradigme effleuré il y a deux ans, d’autres auraient souhaité des « excuses », toujours pas (encore ?) formulées.

Le Roi a donné un cap et un point de vue sur l’histoire et l’avenir des relations entre les deux pays, se positionnant au-delà d’une certaine classe politique qui refuse de reconnaître le caractère systémique du racisme dans le monde colonial. A la Chambre ce jeudi, la brûlante question des réparations (entendez pécuniaires) et de la « culpabilité » a d’ailleurs fait débat.