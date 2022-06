«Pourquoi plafonner les loyers si on ne plafonne pas le reste?

Olivier Hamal se prononce contre le plafonnement de l’indexation des loyers.

Pourquoi êtes-vous contre toute limitation de l’indexation des loyers ?

Si on veut plafonner un certain nombre de coûts et de dépenses, il faut le faire pour tout. Or ici dans l’optique de la Région de Bruxelles-Capitale et surtout de Madame Ben Hamou (NDLR : la secrétaire d’Etat bruxelloise au Logement, PS), ça le serait uniquement au niveau des loyers. À côté de ça, les revenus vont être indexés et la fiscalité immobilière, avec l’indexation des revenus cadastraux, continue à l’être aussi. Et puis les charges des propriétaires en matière de rénovation et d’entretien de leurs biens ont explosé de 15 à 20 % depuis le début d’année.