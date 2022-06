Faut-il plafonner l’indexation des loyers à Bruxelles?

La secrétaire d’Etat bruxelloise du Logement Nawal Ben Hamou (PS) remet la limitation de l’indexation des loyers sur la table de l’exécutif. Propriétaires et locataires possèdent des visions peu conciliables sur le sujet.

Le dossier remonte à février dernier. A l’époque, la forte hausse prix du gaz et de l’électricité pèse sur les ménages. La secrétaire d’Etat bruxelloise du Logement Nawal Ben Hamou (PS) propose alors de plafonner à 2 % l’indexation des loyers. Après deux semaines de discussions, le ministre bruxellois Bernard Clerfayt (Défi) lui oppose une fin de non-recevoir. Limiter l’indexation des logements constitue une fausse bonne idée qui ne contribue pas à résoudre la tendance de fond, fait-il valoir. Quatre mois plus tard, la socialiste revient à la charge. « Aujourd’hui, l’indexation s’élève à 8,5 % et le pourcentage augmente significativement. Ça fait peur. Au vu de l’urgence, j’espère qu’on pourra trouver un consensus. » Ce jeudi, Nawal Ben Hamou a redéposé une note en ce sens sur la table de l’exécutif.