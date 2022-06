Le gouvernement israélien ne tient plus qu’à un fil

La coalition gouvernementale de Naftali Bennet n’est pas seulement hétéroclite puisqu’elle rassemble des partis que tout oppose, elle est aussi devenue bancale et elle pourrait exploser dans les prochains jours. C’est une loi sur le statut des colons juifs qui pourrait provoquer sa chute.

Lundi prochain, le 13 juin, la coalition dirigée par Naftali Bennett devrait célébrer son premier anniversaire en Israël. Mais la classe politique israélienne retient son souffle et beaucoup pensent que ce gouvernement devrait tomber avant la fin du mois. Une fin précoce que d’aucuns pronostiquaient il y a un an déjà, dès que se forma ce curieux attelage composé de partis d’extrême droite (dont celui de Bennett), du centre, de la gauche sioniste avec, en prime, un petit parti arabe islamiste. Cette coalition contre nature n’avait d’ancrage commun que la volonté de renvoyer dans l’opposition Binyamin Netanyahou, au pouvoir sans discontinuer entre 2009 et 2021.