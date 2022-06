A Jénine, le réveil des fantômes de la seconde intifada

La mort de Shireen Abu Akleh, la journaliste d’Al-Jazeera tuée le 11 mai alors que l’armée israélienne faisait un raid sur Jénine, n’a fait que révéler un quotidien inquiétant. Celui d’opérations régulières sur un territoire situé en zone A de la Cisjordanie occupée, soit un lieu où Israël n’a pas le droit d’intervenir. Et dont ses soldats ne gardent pas un bon souvenir.

Les affrontements y ont été durs pendant la première intifada, dans les années 1980. Ils furent redoutables, pendant le second soulèvement, de 2000 à 2005. Jénine semblait fournir un réservoir inépuisable de combattants et de candidats aux attentats suicides – et plus particulièrement son camp de réfugiés. Ville dans la ville, y vivaient les héritiers de ceux qui ont fui les combats de la première guerre israélo-arabe de 1948 : 700.000 personnes, soit la moitié de la population palestinienne de l’époque, qui depuis nomme cette guerre la Nakba, la « catastrophe ».