Plus de 400 matches pros: il a de l’expérience à revendre

Dans ses nouvelles fonctions, Karel Geraerts pourra s’appuyer sur un atout de taille : son énorme expérience acquise en tant que joueur.

Formé au KRC Genk, le club de sa ville natale, c’est à Bruges que le nouveau coach de l’Union va faire ses premiers pas dans le monde professionnel. En 1998, à 16 ans, il débarque en Venise du Nord. Trois ans plus tard, le 20 mai 2001, il vit le grand frisson, montant au jeu lors du dernier match de la saison face à… Genk. Sa carrière n’est pas pour autant toute tracée. Car les saisons suivantes, il se calfeutre dans l’ombre de Timmy Simmons, le Soulier d’Or 2002 et Footballeur Pro 2003. Mais le jeune Karel ne se décourage pas et apprend le métier aux côtés de joueurs emblématiques du Club. « Philippe Clement, Timmy Simons, Gert Verheyen… Ils avaient toujours les bons mots pour moi au bon moment », se rappelait-il dans nos colonnes il y a quelques semaines. En manque de temps de jeu, il est finalement prêté à Lokeren en janvier 2004.