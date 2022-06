L’Afsca rappelle et retire de la vente un produit

En accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), la société Madarest a décidé de retirer de la vente les raviolis susnommés pour une erreur d’étiquetage. L’emballage du produit nommé « Penne napoli », conditionné sous forme de ravier en plastique noir avec un film transparent, affichait une date limite de consommation erronée. Sa consommation ne peut pas aller au-delà du 14/06 et non du 15/06 comme indiqué sur l’emballage.

La société Madarest, gérante de Pastificio Nonna Ida, a averti jeudi via un communiqué du rappel et du retrait de la vente de ses raviolis au saumon « Penne napoli » de la marque Nonna Ida suite à une erreur d’étiquetage. Le numéro de lot est le 20220602 et la période de vente s’étend du 3 au 8 juin 2022.

De plus, l’étiquette ne mentionnait pas les allergènes suivants qui étaient présents dans le produit : crustacés, céleri, poissons, mollusques, sulfites, moutardes et soja. Les personnes allergiques à un ou plusieurs de ces allergènes doivent éviter de consommer les raviers et peuvent les rendre au point de vente où elles les ont achetés. La valeur de l’achat rendu leur sera remboursé. Le produit ne présente cependant aucun risque pour les personnes n’ayant aucune de ces allergies et elles peuvent le consommer sans danger.