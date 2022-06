Droits à l’image: la jurisprudence Mbappé ne frappe pas encore les Diables

Il faut beaucoup d’aplomb, une élocution impeccable et des certitudes bien ancrées pour prendre la parole devant un parterre de journalistes. Surtout quand on vient de les mener en bateau pendant près d’un an. Après avoir fait miroiter son départ pour Madrid à tout ce que l’Hexagone compte de gratte-papier, Kylian Mbappé est finalement resté à quai. Le 23 mai dernier, il s’en expliquait lors d’une conférence de presse aux allures de bilan de mi-mandat, censé revenir sur la prolongation du bail parisien de Mbappé jusqu’en 2025.