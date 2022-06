Toyota en pole aux 24 Heures du Mans, le Belge Laurens Vanthoor 4e en GTE-Pro

Toyota a réalisé le doublé ce jeudi soir lors de l’Hyperpole des 24 Heures du Mans, le Néo-Zélandais Brendon Hartley devançant le Japonais Kamui Kobayashi. Le Belge Laurens Vanthoor (Porsche) a signé le 4e temps en GTE-Pro.

Les six voitures les plus rapides de chaque catégorie en qualifications se sont disputées la pole position ce jeudi lors de l’Hyperpole. Au classement général, Brendon Hartley a signé la pole en 3:24.408 et a devancé de 177 millièmes Kamui Kobayashi. L’Alpine du Français Nicolas Lapierre et les Glickenhaus de l’Australien Ryan Briscoe et du Français Olivier Pla ont complété le top 5.