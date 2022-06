Diables rouges: en défense, Leander Dendoncker rebat les cartes d’une saga sans fin

Jusqu’à la fin de l’ère Martinez et sans doute bien au-delà, la défense des Diables rouges sera au centre de tous les débats. Symbolique après la débâcle néerlandaise, la titularisation de Leander Dendoncker contre la Pologne a remis une pièce dans la machine.

La défense, un talon d’Achille accepté

Fissurée de partout face à des Pays-Bas qui ont pleinement profité des espaces entre la défense et l’entrejeu, comme l’avait déjà l’Italie en quarts de finale de l’Euro, la défense belge a réagi lors de la deuxième journée de Nations League. Plus consistante et davantage dans la communication, elle a été moins en souffrance contre la Pologne. Ou du moins face à Robert Lewandowski. Celui qui est toujours un employé du Bayern Munich était parfois bien seul sur son île, entouré des trois éléments de la défense centrale belge.

Moins mobile que le duo Depay-Bergwijn, l’insatiable buteur a moins ennuyé le trident belge même s’il a réussi à tromper leur vigilance juste avant le cap de la demi-heure. Du mieux donc, mais face à une opposition plus faible.