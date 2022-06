A Rome, un 200 m qui tourne à la confusion des favorites

Orphelin de « son » champion olympique du 100 m, Marcell Lamont Jacobs, qui souffre de problèmes musculaires depuis quelques semaines, le public du Golden Gala de Rome a largement eu un retour sur investissement ce jeudi soir lors de cette cinquième étape de la Diamond League.

Quatre meilleures performances mondiales de l’année sont, en effet, venues garnir la soirée. Côté masculin, le Kenyan Nicholas Kipkorir Kimeli, 23 ans, a, sur 5.000 m, réalisé la sixième performance de l’histoire en 12.46.33 dans une course où huit hommes sont descendus sous les treize minutes alors que, côté féminin, les MPM ont été réussies par la Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn sur 100 m haies (12.37) et les Américaines Athing Mu sur 800 m (1.57.01) et Sandi Morris à la perche (4,81 m).