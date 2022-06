Nouvelle fusillade aux Etats-Unis: au moins trois morts et un blessé grave

Toujours selon les autorités, le tireur « n’est plus une menace et a été neutralisé ». Le communiqué indique que des coups de feu ont été échangés entre le suspect et un membre des forces de l’ordre. Tous deux sont blessés et ont été emmenés à l’hôpital.

Pour l’instant, le bureau du shérif peut confirmer que toutes les victimes et le suspect étaient des employés de Columbia Machine. Le suspect est toujours détendu par les forces de l’ordre et a été identifié comme étant un homme hispanique de 23 ans résidant en Virginie occidentale.