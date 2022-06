Comme ton parti, toujours tu penseras et tu voteras

C’est une drôle de démocratie qui s’est donnée en spectacle ce mercredi au parlement bruxellois. Un simulacre ? Une version en tout cas qui donne à penser que contrairement à ce qu’on croyait, la démocratie n’est pas un ensemble de règles qu’on respecte, mais qu’on ajuste à sa guise. Et cela met très mal à l’aise.

Pour rappel, les députés membres de la commission Environnement du parlement étaient appelés à voter sur une proposition d’ordonnance imposant l’étourdissement préalable pour tout abattage. Des partis étaient pour, d’autres contre, d’autres encore défendaient la liberté de vote avec, à l’intérieur, des députés membres de la commission, qui ne partageaient pas l’avis de leur groupe politique. Insupportable pour des partis qui ne souhaitaient aucune brèche et voulaient que leur ligne, et leur ligne seulement, soit portée et donc votée par leurs députés.